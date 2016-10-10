Бельгия забила шесть мячей Гибралтару, на счету Витселя гол

Футболисты сборной Бельгии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Гибралтара со счетом 6:0.

Нападающий бельгийцев Кристиан Бентеке забил три мяча. Он отличился на 1-й, 43-й и 56-й минутах. По голу забили его партнеры по команде Аксель Витсель, Дрис Мертенс и Эден Азар.

Таким образом, Бельгия вместе с Грецией продолжает возглавлять группу H c 9 очками в активе. Гибралтар расположился на последней строчке.

В следующем туре Гибралтар сыграет с Кипром, а Белья – с Эстонией. Матчи пройдут 13 ноября.