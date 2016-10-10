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Бельгия забила шесть мячей Гибралтару, на счету Витселя гол

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной Бельгии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Гибралтара со счетом 6:0.

Нападающий бельгийцев Кристиан Бентеке забил три мяча. Он отличился на 1-й, 43-й и 56-й минутах. По голу забили его партнеры по команде Аксель Витсель, Дрис Мертенс и Эден Азар.

Таким образом, Бельгия вместе с Грецией продолжает возглавлять группу H c 9 очками в активе. Гибралтар расположился на последней строчке.

В следующем туре Гибралтар сыграет с Кипром, а Белья – с Эстонией. Матчи пройдут 13 ноября.

Матч

Гибралтар - Бельгия - 0:6 (0:3)

Голы

Бентеке 1 (0:1). Витсель 19 (0:2). Бентеке 43 (0:3). Мертенс 51 (0:4). Бентеке 56 (0:5). Азар Э. 79 (0:6).

Состав

Гибралтар: Ибраим, Гарсия, Чиполина Д., Уайзмен, Кашаро Р., Чиполина Р., Уокер (Бардон, 80), Босио (Паяс, 46), Маскареньяс, Кашаро К. (Йоме, 86), Кашаро Л.

Бельгия: Куртуа, Симан, Менье, Вертонген, Алдервейрельд, Карраско (Шадли, 53), Витсель, Дефур, Азар Э., Мертенс (Миральяс, 64), Бентеке (Батшуайи, 80)

Предупреждения:

Чиполина Д., 78 - нет

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

10 октября 22:45, , Онлайн-трансляция

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