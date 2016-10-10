Франция победила Голландию. Промес получил травму
В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата
мира 2018 года сборная Франции с минимальным счетом обыграла команду Голландии.
Единственный гол в матче на 31-й минуте с передачи
Димитри Пайе забил Поль Погба.
На 14-й
минуте встречи Квинси Промес после борьбы с полузащитником сборной Франции Блезом
Матюиди упал на газон, а подняться смог только при помощи врачей. Вместо
полузащитника красно-белых на поле появился нападающий «Манчестер Юнайтед»
Мемфис Депай.
После этого матча сборная Франции с семью очками
занимает второе место группы А, а голландцы, имея на три очка меньше,
расположились строчкой ниже.
В следующем матче подопечные Данни Блинда 13 ноября сыграют на выезде со сборной Люксембурга, а французы в этот же день примут шведов.
Матч
Голландия - Франция - 0:1 (0:1)
Голы
Погба 31 (0:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен
Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)
Предупреждения:
Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция