Франция победила Голландию. Промес получил травму

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Франции с минимальным счетом обыграла команду Голландии.

Единственный гол в матче на 31-й минуте с передачи Димитри Пайе забил Поль Погба.

На 14-й минуте встречи Квинси Промес после борьбы с полузащитником сборной Франции Блезом Матюиди упал на газон, а подняться смог только при помощи врачей. Вместо полузащитника красно-белых на поле появился нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай.

После этого матча сборная Франции с семью очками занимает второе место группы А, а голландцы, имея на три очка меньше, расположились строчкой ниже.

В следующем матче подопечные Данни Блинда 13 ноября сыграют на выезде со сборной Люксембурга, а французы в этот же день примут шведов.