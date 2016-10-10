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Белоруссия в большинстве не смогла обыграть Люксембург

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Люксембурга (1:1).

Счет в матче на 80-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Павел Савицкий, спустя пять минут сборная Люксембурга отыгралась силами Орельена Жоакима.

Отметим,  защитник гостей Дирк Карлсон на 44-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого матча белоруссы с двумя очками занимают пятое место группы А, а Люксембург, имея на одно очко меньше, расположился строчкой ниже.

В следующем туре подопечне Александра Хацкевича 13 ноября сыграют на выезде против Болгарии, а Люксембург в этот же день примет Голландию.

Матч

Белоруссия - Люксембург - 1:1 (0:0)

Голы

Савицкий 80 (1:0). Жоаким 85 (1:1).

Состав

Белоруссия: Горбунов, Бордачёв (Володько, 78), Филипенко, Мартынович, Поляков, Корзун, Глеб, Маевский (Савицкий, 71), Гордейчук, Калачёв, Сигневич (Корниленко, 60)

Люксембург: Морис, Филиппс, Дельгадо, Бонерт (Тюрпель, 72), Мартинс Перейра (Вейга, 35), Карлсон, Янс, Тилль (Яниш, 46), Мутш, Жоаким, Да Мота

Предупреждения:

Корзун, 11; Сигневич, 48; Бордачёв, 53; Корниленко, 75; Мартынович, 84 - Карлсон, 13; Дельгадо, 36; Жоаким, 54

Удаления:

нет - Карлсон, 44

Судья:

Тобиас Фелтц (Германия)

Место и дата

10 октября 21:45, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция

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