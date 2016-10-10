Белоруссия в большинстве не смогла обыграть Люксембург

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Люксембурга (1:1).

Счет в матче на 80-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Павел Савицкий, спустя пять минут сборная Люксембурга отыгралась силами Орельена Жоакима.

Отметим, защитник гостей Дирк Карлсон на 44-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого матча белоруссы с двумя очками занимают пятое место группы А, а Люксембург, имея на одно очко меньше, расположился строчкой ниже.

В следующем туре подопечне Александра Хацкевича 13 ноября сыграют на выезде против Болгарии, а Люксембург в этот же день примет Голландию.