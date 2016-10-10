Белоруссия в большинстве не смогла обыграть Люксембург
В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата
мира 2018 года сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Люксембурга (1:1).
Счет в матче на 80-й минуте встречи открыл
нападающий хозяев Павел Савицкий, спустя пять минут сборная Люксембурга
отыгралась силами Орельена Жоакима.
Отметим,
защитник гостей Дирк Карлсон на 44-й минуте получил вторую желтую
карточку и покинул поле.
После этого матча белоруссы с двумя очками занимают
пятое место группы А, а Люксембург, имея на одно очко меньше, расположился
строчкой ниже.
В следующем туре подопечне Александра Хацкевича 13 ноября сыграют на выезде против Болгарии, а Люксембург в этот же день примет Голландию.
Матч
Белоруссия - Люксембург - 1:1 (0:0)
Голы
Савицкий 80 (1:0). Жоаким 85 (1:1).
Состав
Белоруссия: Горбунов, Бордачёв (Володько, 78), Филипенко, Мартынович, Поляков, Корзун, Глеб, Маевский (Савицкий, 71), Гордейчук, Калачёв, Сигневич (Корниленко, 60)
Люксембург: Морис, Филиппс, Дельгадо, Бонерт (Тюрпель, 72), Мартинс Перейра (Вейга, 35), Карлсон, Янс, Тилль (Яниш, 46), Мутш, Жоаким, Да Мота
Предупреждения:
Корзун, 11; Сигневич, 48; Бордачёв, 53; Корниленко, 75; Мартынович, 84 - Карлсон, 13; Дельгадо, 36; Жоаким, 54
Удаления:
нет - Карлсон, 44
Судья:
Тобиас Фелтц (Германия)
Место и дата
10 октября 21:45, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция