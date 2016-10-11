День в истории. Елене Бережной – 39

11 октября свой 39-й день рождения отмечает прославленная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Елена Бережная.

Она родилась в Невинномысске (Ставропольский край). В фигурное катание Елена пришла в 1980 году. В 1996 году Елена поступила в Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва №2. За время любительской карьеры сменила несколько партнеров, среди которых Александр Ручкин и Олег Шляхов. С 1994-го по 1996-й Елена выступала в сборной Латвии в паре со Шляховым, однако затем получила тяжелейшую травму головы - партнёр попал ей коньком по голове - была пробита височная кость. Бережная перенесла две нейрохирургические операции, после которых заново училась не только ходить, но и разговаривать.

Новый партнер Антон Сихарулидзе помог Елене вернуться в большой спорт. Дважды Елена и Антон под руководством Тамары Москвиной. выигрывали чемпионаты мира в 1998 и 1999 годах, а в 2001-м завоевали серебро. В их копилке также два золота европейских чемпионатов (1998, 2001) и бронза парижского чемпионата 1997 года.

На чемпионатах России Елена и Антон побеждали четырежды - в 1999, 2000, 2001 и 2002 годах. Елена - серебряный призер Олимпиады 1998 года в Нагано и олимпийская чемпионка Олимпиады в Солт-Лейк Сити в парном катании.

В 2002 году Елена Бережная и Сихарулидзе перешли в профессионалы, где выступали до 2006-го.