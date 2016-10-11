Хендерсон вместо Руни будет капитаном сборной Англии в матче со словенцами

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон будет капитаном сборной Англии в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 со словенцами вместо Уэйна Руни, который останется в запасе. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

«Мы проанализировали тот футбол, в который играет команда Словении, и я держал в уме ту схему игры в полузащите, которую я хотел бы применить в завтрашнем матче. Это ни в коей мере не является следствием игры с Мальтой», - приводит слова Саутгейта BBC.

Во вторник в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Словении и Англии. Их встреча пройдет в Любляне на стадионе «Стожице» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что после двух туров в группе F лидировали англичане, у которых было шесть очков. У словенцев было четыре очка. Они делили второе-третье места в группе с шотландцами.