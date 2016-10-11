Хендерсон вместо Руни будет капитаном сборной Англии в матче со словенцами
Полузащитник
«Ливерпуля» Джордан Хендерсон будет капитаном сборной Англии в матче
отборочного цикла к чемпионату мира-2018 со словенцами вместо Уэйна Руни,
который останется в запасе. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил
главный тренер англичан Гарет Саутгейт.
«Мы
проанализировали тот футбол, в который играет команда Словении, и я держал в
уме ту схему игры в полузащите, которую я хотел бы применить в завтрашнем
матче. Это ни в коей мере не является следствием игры с Мальтой», -
приводит слова Саутгейта BBC.
Во
вторник в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные
Словении и Англии. Их встреча пройдет в Любляне на стадионе «Стожице» и
начнется в 21:45 по московскому времени.
Напомним, что после двух туров в группе F лидировали англичане, у которых было шесть очков. У словенцев было четыре очка. Они делили второе-третье места в группе с шотландцами.
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Текстовая трансляция