Пасынкова пропустит полгода из-за разрыва ахилла
Двукратная
чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица «Сахалина» Александра
Пасынкова пропустит около полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия, заявил «Р-Спорт»
источник, знакомый с ситуацией.
Из-за
повреждения Пасынкова не смогла доиграть матч чемпионата России против
московского «Динамо» (0:3), состоявшийся в понедельник в
Южно-Сахалинске.
«У
Пасынковой диагностирован разрыв ахилла. Такая травма предполагает
восстановление в районе шести месяцев», — сказал собеседник агентства.
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