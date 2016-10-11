Гол Бентеке стал самым быстрым в истории отборочных циклов к чемпионатам мира
Нападающий
сборной Бельгии Кристиан Бентеке забил самый быстрый гол в истории отборочных и
финальных турниров чемпионатов мира, отличившись на седьмой секунде в матче
квалификации мирового первенства-2018 с командой Гибралтара.
Бентеке
превзошел достижение нападающего сборной Сан-Марино Давиде Гвальтери, который в
1993 году в отборочном матче с командой Англии забил мяч на восьмой секунде.
Футболисты сборной Бельгии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Гибралтара со счетом 6:0. Кристиан Бентеке забил три мяча. По голу забили его партнеры по команде Аксель Витсель, Дрис Мертенс и Эден Азар.
Матч
Гибралтар - Бельгия - 0:6 (0:3)
Голы
Бентеке 1 (0:1). Витсель 19 (0:2). Бентеке 43 (0:3). Мертенс 51 (0:4). Бентеке 56 (0:5). Азар Э. 79 (0:6).
Состав
Гибралтар: Ибраим, Гарсия, Чиполина Д., Уайзмен, Кашаро Р., Чиполина Р., Уокер (Бардон, 80), Босио (Паяс, 46), Маскареньяс, Кашаро К. (Йоме, 86), Кашаро Л.
Бельгия: Куртуа, Симан, Менье, Вертонген, Алдервейрельд, Карраско (Шадли, 53), Витсель, Дефур, Азар Э., Мертенс (Миральяс, 64), Бентеке (Батшуайи, 80)
Предупреждения:
Чиполина Д., 78 - нет
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
10 октября 22:45, , Онлайн-трансляция