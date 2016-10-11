Гол Бентеке стал самым быстрым в истории отборочных циклов к чемпионатам мира

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке забил самый быстрый гол в истории отборочных и финальных турниров чемпионатов мира, отличившись на седьмой секунде в матче квалификации мирового первенства-2018 с командой Гибралтара.

Бентеке превзошел достижение нападающего сборной Сан-Марино Давиде Гвальтери, который в 1993 году в отборочном матче с командой Англии забил мяч на восьмой секунде.

Футболисты сборной Бельгии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Гибралтара со счетом 6:0. Кристиан Бентеке забил три мяча. По голу забили его партнеры по команде Аксель Витсель, Дрис Мертенс и Эден Азар.