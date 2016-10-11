«Локомотив» в овертайме уступил «Словану», проиграв в четвертый раз подряд

Хоккеисты ярославского «Локомотива» уступили на своем льду братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Победную шайбу в составе «Слована» забросил Джефф Таффе, а в основное время отличились Кайл Чипчура и Томаш Кундратек. У ярославцев шайбы забросили Александр Полунин и Петри Контиола.

Хоккеисты «Локомотива» потерпели четвертое поражение подряд. В активе ярославцев стало 31 очко. В турнирной таблице Западной конференции они идут шестыми. У словацкого клуба стало 21 очко. Он идет 12-м.

В следующем матче чемпионата «Локомотив» 14 октября примет на своей арене хорватский «Медвешчак», а «Слован» 12 октября сыграет в Минске с местным «Динамо».