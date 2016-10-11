«Локомотив» в овертайме уступил «Словану», проиграв в четвертый раз подряд
Хоккеисты
ярославского «Локомотива» уступили на своем льду братиславскому
«Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной
лиги.
Встреча,
прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в
пользу гостей. Победную шайбу в составе «Слована» забросил Джефф
Таффе, а в основное время отличились Кайл Чипчура и Томаш Кундратек. У
ярославцев шайбы забросили Александр Полунин и Петри Контиола.
Хоккеисты
«Локомотива» потерпели четвертое поражение подряд. В активе
ярославцев стало 31 очко. В турнирной таблице Западной конференции они идут
шестыми. У словацкого клуба стало 21 очко. Он идет 12-м.
В следующем матче чемпионата «Локомотив» 14 октября примет на своей арене хорватский «Медвешчак», а «Слован» 12 октября сыграет в Минске с местным «Динамо».
Матч
Локомотив - Слован - 2:3 О.Т. (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)
Голы:
Чипчура 11:03 (0:1). Кундратек (Штястны), 12:26 (0:2). Полунин (Красковский, Коршков), 42:48 (1:2 - бол.). Контиола (Крунвалль, Козун), 53:46 (2:2 - бол.). Таффе (Луснак, Кундратек), 64:37 (2:3).
Место и дата
10 октября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция