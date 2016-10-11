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Южный проиграл в первом круге турнира в Шанхае

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Михаил Южный потерпел поражение в матче первого круга турнира в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 5,5 миллиона долларов.

Южный, который пробился в основную сетку соревнований через квалификацию, в матче первого раунда проиграл испанцу Николасу Альмагро в трех партиях со счетом 6:3, 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Южный был единственным представителем России в основной сетке турнира в Шанхае.

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