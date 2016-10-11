Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Линце
Российская
теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в австрийском
Линце, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
В
матче первого круга Павлюченкова переиграла латвийку Анастасию Севастову в двух
партиях со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась менее часа.
Во
втором раунде соревнований россиянка встретится с победительницей матча между
бельгийкой Кирстен Флипкенс и представительницей Люксембурга Менди Минеллой.
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