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Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Линце

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

В матче первого круга Павлюченкова переиграла латвийку Анастасию Севастову в двух партиях со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась менее часа.

Во втором раунде соревнований россиянка встретится с победительницей матча между бельгийкой Кирстен Флипкенс и представительницей Люксембурга Менди Минеллой.

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