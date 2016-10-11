Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

В матче первого круга Павлюченкова переиграла латвийку Анастасию Севастову в двух партиях со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась менее часа.

Во втором раунде соревнований россиянка встретится с победительницей матча между бельгийкой Кирстен Флипкенс и представительницей Люксембурга Менди Минеллой.