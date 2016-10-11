Алексей Кудашов: Потеряли уверенность из-за того, что не можем забить

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после поражения от «Слована» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ) признал, что его подопечные потеряли уверенность.

«Хочу поблагодарить команду, что не опустили рук, отыгрались с 0:2, проявили злость, характер, это очень важно. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, что в сложный для нас период продолжают здорово поддерживать команду, гонят вперёд, придают силы. На команду большое психологическое давление, потеряли уверенность из-за того, что не могут забить, не могут выиграть. При этом любой опасный момент у наших ворот заканчивается голом. То же самое у других ворот – нет уверенности, не можем забить. Это ситуация, которую надо пережить», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Кудашова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Победную шайбу в составе «Слована» забросил Джефф Таффе, а в основное время отличились Кайл Чипчура и Томаш Кундратек. У ярославцев шайбы забросили Александр Полунин и Петри Контиола.

Хоккеисты «Локомотива» потерпели четвертое поражение подряд. В активе ярославцев стало 31 очко. В турнирной таблице Западной конференции они идут шестыми.