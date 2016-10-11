Алексей Кудашов: Потеряли уверенность из-за того, что не можем забить
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тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после поражения от «Слована» в матче
регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ) признал, что его подопечные потеряли уверенность.
«Хочу
поблагодарить команду, что не опустили рук, отыгрались с 0:2, проявили злость,
характер, это очень важно. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, что в
сложный для нас период продолжают здорово поддерживать команду, гонят вперёд,
придают силы. На команду большое психологическое давление, потеряли уверенность
из-за того, что не могут забить, не могут выиграть. При этом любой опасный
момент у наших ворот заканчивается голом. То же самое у других ворот – нет
уверенности, не можем забить. Это ситуация, которую надо пережить», - приводит
официальный сайт «Локомотива» слова Кудашова.
Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась в овертайме со
счетом 3:2 в пользу гостей. Победную шайбу в составе «Слована» забросил Джефф
Таффе, а в основное время отличились Кайл Чипчура и Томаш Кундратек. У
ярославцев шайбы забросили Александр Полунин и Петри Контиола.
Хоккеисты «Локомотива» потерпели четвертое поражение подряд. В активе ярославцев стало 31 очко. В турнирной таблице Западной конференции они идут шестыми.
Матч
Локомотив - Слован - 2:3 О.Т. (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)
Голы:
Чипчура 11:03 (0:1). Кундратек (Штястны), 12:26 (0:2). Полунин (Красковский, Коршков), 42:48 (1:2 - бол.). Контиола (Крунвалль, Козун), 53:46 (2:2 - бол.). Таффе (Луснак, Кундратек), 64:37 (2:3).
Место и дата
10 октября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция