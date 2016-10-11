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Милош Ржига: Доволен двумя очками, но не доработали до конца

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Слована» Милош Ржига после выездной победы над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ) признал, что его подопечные улыбнулась удача.

«Доволен двумя очками, но не доработали до конца, боялись в концовке. Пропустили сегодня только в большинстве, в овертайме нам улыбнулась удача, потому что мы её заслужили.В начале сезона у нас были проблемы: три звена оказались разбиты, игроки уезжали играть в сборные, получили травмы. Сейчас идёт процесс возвращения игроков в строй. У нас очень сложный календарь: за первую часть регулярного чемпионата сыграли всего семь матчей дома. Сегодня мы четыре раза играли в меньшинстве, сами имели большинство только раз. На выезде не хватает уверенности, что можем победить. Надо с этим бороться», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Ржиги.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Победную шайбу в составе «Слована» забросил Джефф Таффе, а в основное время отличились Кайл Чипчура и Томаш Кундратек. У ярославцев шайбы забросили Александр Полунин и Петри Контиола.

Хоккеисты «Локомотива» потерпели четвертое поражение подряд. В активе ярославцев стало 31 очко. В турнирной таблице Западной конференции они идут шестыми.

Матч

Локомотив - Слован - 2:3 О.Т. (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)

Голы:

Чипчура 11:03 (0:1). Кундратек (Штястны), 12:26 (0:2). Полунин (Красковский, Коршков), 42:48 (1:2 - бол.). Контиола (Крунвалль, Козун), 53:46 (2:2 - бол.). Таффе (Луснак, Кундратек), 64:37 (2:3).

Место и дата

10 октября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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