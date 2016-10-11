Милош Ржига: Доволен двумя очками, но не доработали до конца

Главный тренер «Слована» Милош Ржига после выездной победы над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ) признал, что его подопечные улыбнулась удача.

«Доволен двумя очками, но не доработали до конца, боялись в концовке. Пропустили сегодня только в большинстве, в овертайме нам улыбнулась удача, потому что мы её заслужили.В начале сезона у нас были проблемы: три звена оказались разбиты, игроки уезжали играть в сборные, получили травмы. Сейчас идёт процесс возвращения игроков в строй. У нас очень сложный календарь: за первую часть регулярного чемпионата сыграли всего семь матчей дома. Сегодня мы четыре раза играли в меньшинстве, сами имели большинство только раз. На выезде не хватает уверенности, что можем победить. Надо с этим бороться», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Ржиги.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Победную шайбу в составе «Слована» забросил Джефф Таффе, а в основное время отличились Кайл Чипчура и Томаш Кундратек. У ярославцев шайбы забросили Александр Полунин и Петри Контиола.

Хоккеисты «Локомотива» потерпели четвертое поражение подряд. В активе ярославцев стало 31 очко. В турнирной таблице Западной конференции они идут шестыми.