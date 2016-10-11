Александр Хацкевич: Мы не имели право терять два очка

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич после ничьи с командой Люксембурга в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

«Делали ставку на активное начало. В первые 15 минут создали три хороших момента. Однако подвели мастерство и класс. После удаления игрока соперника у наших футболистов было много брака, мы сбились на индивидуальные действия. В концовке не хватило концентрации. Что с этим поделаешь? Уже ничего не вернуть. Надо признать такой результат. Мы не имели право терять два очка», - приводит «Прессбол» слова Хацкевича.

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Люксембурга - 1:1.

Счет в матче на 80-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Павел Савицкий, спустя пять минут сборная Люксембурга отыгралась силами Орельена Жоакима. Отметим, что защитник гостей Дирк Карлсон на 44-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.