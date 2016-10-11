Александр Хацкевич: Мы не имели право терять два очка
Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич после ничьи с командой
Люксембурга в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 посетовал на
слабую реализацию голевых моментов.
«Делали ставку на активное начало. В первые 15 минут создали три хороших
момента. Однако подвели мастерство и класс. После удаления игрока соперника у
наших футболистов было много брака, мы сбились на индивидуальные действия. В
концовке не хватило концентрации. Что с этим поделаешь? Уже ничего не вернуть.
Надо признать такой результат. Мы не имели право терять два очка», - приводит
«Прессбол» слова Хацкевича.
В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная
Белоруссии сыграла вничью с командой Люксембурга - 1:1.
Счет в матче на 80-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Павел Савицкий, спустя пять минут сборная Люксембурга отыгралась силами Орельена Жоакима. Отметим, что защитник гостей Дирк Карлсон на 44-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Матч
Белоруссия - Люксембург - 1:1 (0:0)
Голы
Савицкий 80 (1:0). Жоаким 85 (1:1).
Состав
Белоруссия: Горбунов, Бордачёв (Володько, 78), Филипенко, Мартынович, Поляков, Корзун, Глеб, Маевский (Савицкий, 71), Гордейчук, Калачёв, Сигневич (Корниленко, 60)
Люксембург: Морис, Филиппс, Дельгадо, Бонерт (Тюрпель, 72), Мартинс Перейра (Вейга, 35), Карлсон, Янс, Тилль (Яниш, 46), Мутш, Жоаким, Да Мота
Предупреждения:
Корзун, 11; Сигневич, 48; Бордачёв, 53; Корниленко, 75; Мартынович, 84 - Карлсон, 13; Дельгадо, 36; Жоаким, 54
Удаления:
нет - Карлсон, 44
Судья:
Тобиас Фелтц (Германия)
Место и дата
10 октября 21:45, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция