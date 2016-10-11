Станислав Черчесов: Жирков играет с незалеченным ахиллом, я не хотел усугублять его травму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не выпустил полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова в стартовом составе национальной команды на контрольный матч с командой Коста-Рики.

«Жирков - футболист высокого уровня, который может закрыть несколько позиций без потери качества. В условиях больших турниров, где заявка ограничена, это большое преимущество. Единственный минус – то, что он играет с незалеченным ахиллом. В клубе взять паузу он не может. Поэтому я не стал рисковать и не выпустил с первых минут на матч с Коста-Рикой, хотя Юрий рвался. Я не хотел усугубить его травму», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Юрий Жирков вышел на замену на 82-й минуте.