Станислав Черчесов: Жирков играет с незалеченным ахиллом, я не хотел усугублять его травму
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тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не выпустил полузащитника
«Зенита» Юрия Жиркова в стартовом составе национальной команды на контрольный
матч с командой Коста-Рики.
«Жирков
- футболист высокого уровня, который может закрыть несколько позиций без потери
качества. В условиях больших турниров, где заявка ограничена, это большое
преимущество. Единственный минус – то, что он играет с незалеченным ахиллом. В
клубе взять паузу он не может. Поэтому я не стал рисковать и не выпустил с
первых минут на матч с Коста-Рикой, хотя Юрий рвался. Я не хотел усугубить его
травму», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Юрий Жирков вышел на замену на 82-й минуте.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция