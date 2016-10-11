Фернанду Сантуш: Футболисты со всей серьезностью отнеслись к матчу с Фарерскими островами

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после крупной победы над командой Фарерских островов в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 похвалил подопечных за серьезное отношение к игре.

«Мои футболисты выполняли план на игру и показали разумное отношение к делу. Может быть, кому-то казалось, что с Фарерами будет легко, но я смотрел две их последние игры соперника и увидел, что Фарерские острова - опасная команда. Я сказал подопечным, что мы должны отнестись к этой встрече со всей серьезностью, и они меня услышали», - приводит A Bola слова Сантуша.

Футболисты сборной Португалии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Фарерских островов со счетом 6:0. Три мяча на свой счет записал нападающий Андре Силва. Он отличился на 12-й, 22-й и 37-й минутах. На 65-й минуте гол забил его соотечественник Криштиану Роналду, которому ассистировал Жоау Мариу. В компенсированное время матча отличился Жоау Моутинью. Еще один гол на счету Жоау Канселу.