Фернанду Сантуш: Футболисты со всей серьезностью отнеслись к матчу с Фарерскими островами
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тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после крупной победы над командой
Фарерских островов в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 похвалил подопечных за
серьезное отношение к игре.
«Мои
футболисты выполняли план на игру и показали разумное отношение к делу. Может
быть, кому-то казалось, что с Фарерами будет легко, но я смотрел две их
последние игры соперника и увидел, что Фарерские острова - опасная команда. Я
сказал подопечным, что мы должны отнестись к этой встрече со всей серьезностью,
и они меня услышали», - приводит A Bola
слова Сантуша.
Футболисты сборной Португалии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Фарерских островов со счетом 6:0. Три мяча на свой счет записал нападающий Андре Силва. Он отличился на 12-й, 22-й и 37-й минутах. На 65-й минуте гол забил его соотечественник Криштиану Роналду, которому ассистировал Жоау Мариу. В компенсированное время матча отличился Жоау Моутинью. Еще один гол на счету Жоау Канселу.
Матч
Фарерские острова - Португалия - 0:6 (0:3)
Голы
Силва А. 12 (0:1). Силва А. 22 (0:2). Силва А. 37 (0:3). Роналду 65 (0:4). Канселу 90 (0:5). Моутинью 90 (0:6).
Состав
Фарерские острова: Нильсен, Наттестад, Давидсен В., Хансен Б., Грегерсен (Давидсен Й., 72), Хендрикссон (Бартальстову, 79), Ханссон, Ватинхаммар, Серенсен (Йоэнсен, 66), Беньяминсен, Эдмундсон
Португалия: Патрисиу, Пепе, Фонте, Канселу, Антуньеш, Гомеш, Мариу (Моутинью, 81), Карвалью В., Куарежма (Мартинш, 67), Роналду, Силва А. (Эдер, 79)
Предупреждения:
Грегерсен, 59 - Фонте, 39; Пепе, 60
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
10 октября 21:45, Торсволлур, Онлайн-трансляция