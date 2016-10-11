Антуан Гризманн: Я рад за Погба
Нападающий
сборной Франции Антуан Гризманн после победы над голландцами в матче отборочного
цикла к чемпионату мира-2018 (1:0) порадовался за партнера Поля Погба.
«Мы вышли на поле одной целью – добыть три очка. Первый тайм мы провели хорошо, а во втором старались компактно обороняться. Погба? Я рад за него. Он сыграл так же сильно, как и против Болгарии, но при этом еще и забил гол. Завтра его имя появится во всех газетах», - приводит слова Гризманна L'Equipe.
В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Франции с минимальным счетом обыграла команду Голландии. Единственный гол в матче на 31-й минуте с передачи Димитри Пайе забил Поль Погба.
Матч
Голландия - Франция - 0:1 (0:1)
Голы
Погба 31 (0:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен
Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)
Предупреждения:
Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция