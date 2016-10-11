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Антуан Гризманн: Я рад за Погба

Андрей Петухов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над голландцами в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 (1:0) порадовался за партнера Поля Погба.

«Мы вышли на поле одной целью – добыть три очка. Первый тайм мы провели хорошо, а во втором старались компактно обороняться. Погба? Я рад за него. Он сыграл так же сильно, как и против Болгарии, но при этом еще и забил гол. Завтра его имя появится во всех газетах», - приводит слова Гризманна L'Equipe.

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Франции с минимальным счетом обыграла команду Голландии. Единственный гол в матче на 31-й минуте с передачи Димитри Пайе забил Поль Погба.

Матч

Голландия - Франция - 0:1 (0:1)

Голы

Погба 31 (0:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен

Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)

Предупреждения:

Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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