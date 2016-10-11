Антуан Гризманн: Я рад за Погба

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над голландцами в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 (1:0) порадовался за партнера Поля Погба.

«Мы вышли на поле одной целью – добыть три очка. Первый тайм мы провели хорошо, а во втором старались компактно обороняться. Погба? Я рад за него. Он сыграл так же сильно, как и против Болгарии, но при этом еще и забил гол. Завтра его имя появится во всех газетах», - приводит слова Гризманна L'Equipe.

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Франции с минимальным счетом обыграла команду Голландии. Единственный гол в матче на 31-й минуте с передачи Димитри Пайе забил Поль Погба.