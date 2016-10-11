Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WBO лишит Фьюри титула чемпиона, если за 10 дней не получит от него объяснений

Андрей Петухов
Источник:  BBCКомментарии

Всемирная боксерская организация (WBO) лишит британца Тайсона Фьюри титула чемпиона в весовой категории свыше 91 килограмма, если в течение десяти дней не получит от него объяснений, сообщает BBC.

В конце сентября-начале октября стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22 сентября — дали положительный результат на кокаин. Из-за этого Фьюри могут лишить всех титулов и аннулировать его боксерскую лицензию.

Боксер должен объяснить, почему не надо лишать его чемпионского пояса из-за «бездействия, нарушений условий контракта и применения запрещенных препаратов».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Питер Фьюри: Тайсона можно лишить чемпионских поясов, потом он заберет их обратноПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, допускает, что его подопечный может быть лишен своих регалий.Оскар де ла Хойя: Верю, что Фьюри вернется еще более сильным, чем преждеЭкс-чемпион мира, промоутер Оскар де ла Хойя верит в том, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри сможет преодолеть свою наркозависимость.Питер Фьюри: WADA официально подтвердило, что Тайсон провалил тест на наркотикиПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе боксера на кокаин.Фьюри снова сдал положительный допинг-тест на кокаинЧемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри снова сдал положительный допинг-тест на кокаин, сообщает ESPN.Кличко может сразиться с Джошуа 26 ноябряДействующий чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа может провести поединок с украинцем Владимиром Кличко до конца 2016 года.Промоутер Фрэнк Уоррен: Фьюри прожигает свой талант. Это сумасшествие какое-тоПромоутер чемпиона мира в тяжелом весе по двум версиям Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен разочарован поведением 28-летнего боксера.Тайсон Фьюри: Да, я принимал кокаин, но это не помогало мне готовиться к боюЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Тайсон Фьюри признал, что в последнее время он употреблял кокаин.Фрэнк Уоррен: Фьюри только вредит себе, прожигая свой талантБританский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал заявления своего соотечественника, боксера тяжелого веса Тайсона Фьюри. Он отметил, что спортсмен поступает необдуманно.Придворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водилПридворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водилЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO отсутствовал в мировом боксе чуть более двух часов.Тайсон Фьюри: Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксеЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри опроверг свое же сообщение об уходе из большого спорта.Тайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеруТайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеруЧемпион мира по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.Питер Фьюри: Надеюсь, кретины, критикующие Тайсона, скажут ему о своем недовольстве в лицоПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг британского боксера.Промоутер Эдди Хирн: Даю 60% на то, что Джошуа проведет бой с КличкоБританский промоутер Эдди Хирн надеется организовать бой своего подопечного Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко.Фьюри может избежать дисквалификации и лишения титулов за употребление кокаинаЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри может избежать дисквалификации после положительного допинг-теста на кокаин.В допинг-пробе Тайсона Фьюри обнаружили следы кокаинаБританский тяжеловес Тайсон Фьюри провалил допинг-тест. У боксера были обнаружены следы употребления кокаина. Таким образом, он может лишиться чемпионских титулов по версиям WBA и WBO.Чего боится Тайсон Фьюри? Почему сорвался бой с Владимиром КличкоЧего боится Тайсон Фьюри? Почему сорвался бой с Владимиром КличкоSovsport.ru пытается понять, почему это произошло, и какие события могут последовать в дальнейшем.WBO требует от Фьюри обосновать перенос боя с КличкоЧемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри должен предоставить медицинские документы во Всемирную боксерскую организацию (WBO) для обоснования причины очередного переноса повторного боя с Владимиром Кличко.Промоутер Эдди Хирн: Мы хотим организовать бой Кличко с ДжошуаБританский промоутер Эдди Хирн планирует организовать в конце 2016 года поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Британские СМИ: Фьюри в грубой форме посылал допинг-офицеров и отказывался сдавать тестыПо данным британских СМИ, чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри последние недели уклонялся от сдачи допинг-тестов.Владимир Кличко: Я сообщу, с кем проведу следующий бой, а чиновники будут решать судьбу поясов ФьюриЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал отмену своего боя с британцем Тайсоном Фьюри.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюривсе новости

Cпецпредложение