WBO лишит Фьюри титула чемпиона, если за 10 дней не получит от него объяснений

Всемирная боксерская организация (WBO) лишит британца Тайсона Фьюри титула чемпиона в весовой категории свыше 91 килограмма, если в течение десяти дней не получит от него объяснений, сообщает BBC.

В конце сентября-начале октября стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22 сентября — дали положительный результат на кокаин. Из-за этого Фьюри могут лишить всех титулов и аннулировать его боксерскую лицензию.

Боксер должен объяснить, почему не надо лишать его чемпионского пояса из-за «бездействия, нарушений условий контракта и применения запрещенных препаратов».