WBO лишит Фьюри титула чемпиона, если за 10 дней не получит от него объяснений
Всемирная
боксерская организация (WBO) лишит британца Тайсона Фьюри титула чемпиона в
весовой категории свыше 91 килограмма, если в течение десяти дней не получит от
него объяснений, сообщает BBC.
В конце сентября-начале октября стало известно, что две допинг-пробы
Фьюри — от 21 и 22 сентября — дали положительный результат на кокаин. Из-за
этого Фьюри могут лишить всех титулов и аннулировать его боксерскую лицензию.
Боксер должен объяснить, почему не надо лишать его чемпионского пояса
из-за «бездействия, нарушений условий контракта и применения запрещенных
препаратов».
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