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Федор Щербаченко: Не увидел в игре сборной России ничего критичного

Андрей Петухов
Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Известный российский тренер Федор Щербаченко считает, что оборона сборной России сыграла против команды Коста-Рики неплохо, несмотря на поражение в контрольном матче (3:4).

«Создание команды и наигрывание связей, даже несмотря на то, что это самые квалифицированные футболисты нашей страны, - процесс непростой и трудоемкий. Действия национальной команды мне фрагментами понравились. И я не увидел в игре сборной России ничего критичного, не скажу, что оборона допускала какие-то архинеисправимые ошибки, где-то было дело случая... Ну, недобросил Джанаев мяч до партнера, его перехватил соперник - но завтра он так не сделает, ему подскажут.

А во втором тайме Коста-Рика не создала у наших ворот практически ни одного момента. Не стоит забывать, что такие связки, как «Кутепов - Березуцкий» и «Кутепов - Смольников», пробовались в игре впервые. Думаю, основной задачей на этот сбор для Черчесова было посмотреть, как игроки будут проявлять себя на тренировках и в определённых сочетаниях по ходу матча. И если он заметил хорошие нюансы, то будет дальше эти связки наигрывать, «развивать», а если нет - поменяет этих футболистов на других», - приводит «Евро-футбол» слова Щербаченко.

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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