Федор Щербаченко: Не увидел в игре сборной России ничего критичного
Известный российский тренер Федор Щербаченко считает, что оборона
сборной России сыграла против команды Коста-Рики неплохо, несмотря на поражение
в контрольном матче (3:4).
«Создание команды и наигрывание связей, даже несмотря на то, что это
самые квалифицированные футболисты нашей страны, - процесс непростой и
трудоемкий. Действия национальной команды мне фрагментами понравились. И я не
увидел в игре сборной России ничего критичного, не скажу, что оборона допускала
какие-то архинеисправимые ошибки, где-то было дело случая... Ну, недобросил
Джанаев мяч до партнера, его перехватил соперник - но завтра он так не сделает,
ему подскажут.
А во втором тайме Коста-Рика не создала у наших ворот практически ни
одного момента. Не стоит забывать, что такие связки, как «Кутепов -
Березуцкий» и «Кутепов - Смольников», пробовались в игре
впервые. Думаю, основной задачей на этот сбор для Черчесова было посмотреть,
как игроки будут проявлять себя на тренировках и в определённых сочетаниях по
ходу матча. И если он заметил хорошие нюансы, то будет дальше эти связки
наигрывать, «развивать», а если нет - поменяет этих футболистов на
других», - приводит «Евро-футбол» слова Щербаченко.
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция