Федор Щербаченко: Не увидел в игре сборной России ничего критичного

Известный российский тренер Федор Щербаченко считает, что оборона сборной России сыграла против команды Коста-Рики неплохо, несмотря на поражение в контрольном матче (3:4).

«Создание команды и наигрывание связей, даже несмотря на то, что это самые квалифицированные футболисты нашей страны, - процесс непростой и трудоемкий. Действия национальной команды мне фрагментами понравились. И я не увидел в игре сборной России ничего критичного, не скажу, что оборона допускала какие-то архинеисправимые ошибки, где-то было дело случая... Ну, недобросил Джанаев мяч до партнера, его перехватил соперник - но завтра он так не сделает, ему подскажут.

А во втором тайме Коста-Рика не создала у наших ворот практически ни одного момента. Не стоит забывать, что такие связки, как «Кутепов - Березуцкий» и «Кутепов - Смольников», пробовались в игре впервые. Думаю, основной задачей на этот сбор для Черчесова было посмотреть, как игроки будут проявлять себя на тренировках и в определённых сочетаниях по ходу матча. И если он заметил хорошие нюансы, то будет дальше эти связки наигрывать, «развивать», а если нет - поменяет этих футболистов на других», - приводит «Евро-футбол» слова Щербаченко.

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.