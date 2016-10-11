Сергей Ташуев: Думаю, назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в «Кубани»
Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что у
нового наставника краснодарского клуба Евгения Калешина есть огромное желание
достигать успехов в тренерской карьере.
«Я тренировал Евгения Калешина как игрока в «Краснодаре» и
Белгороде, а в прошлом году привлёк в тренерский штаб «Кубани» в
качестве одного из своих помощников. Думаю, в первую очередь назначение
Калешина связано с нестабильной ситуацией в клубе, при которой на сегодняшний
день приглашать в команду иностранных специалистов нерентабельно и рискованно.
Учитывая неопытность Калешина, состояние клуба и турнирную ситуацию, ему
будет непросто, и, наверное, рановато ещё ему становиться главным тренером.
Шалимов ведь к моменту назначения в «Краснодар» больше по времени
поработал тренером и был опытнее. Но я знаю, что у Калешина есть огромное
желание достигать успехов в тренерской карьере, он старается скрупулёзно
разбираться в тренерских методиках и он большой профессионал», - приводит «Евро-футбол»
слова Ташуева.
11 октября Евгений Калешин был
назначен исполняющим обязанности главного тренера «Кубани». Напомним, 4 октября краснодарский клуб разорвал контракт с румынским
специалистом Даном Петреску. В данный момент «Кубань» занимает 15-ю
строчку в турнирной таблице ФНЛ.