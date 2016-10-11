Сергей Ташуев: Думаю, назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в «Кубани»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что у нового наставника краснодарского клуба Евгения Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере.

«Я тренировал Евгения Калешина как игрока в «Краснодаре» и Белгороде, а в прошлом году привлёк в тренерский штаб «Кубани» в качестве одного из своих помощников. Думаю, в первую очередь назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в клубе, при которой на сегодняшний день приглашать в команду иностранных специалистов нерентабельно и рискованно.

Учитывая неопытность Калешина, состояние клуба и турнирную ситуацию, ему будет непросто, и, наверное, рановато ещё ему становиться главным тренером. Шалимов ведь к моменту назначения в «Краснодар» больше по времени поработал тренером и был опытнее. Но я знаю, что у Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере, он старается скрупулёзно разбираться в тренерских методиках и он большой профессионал», - приводит «Евро-футбол» слова Ташуева.

11 октября Евгений Калешин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Кубани». Напомним, 4 октября краснодарский клуб разорвал контракт с румынским специалистом Даном Петреску. В данный момент «Кубань» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.