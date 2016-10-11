Кейлор Навас: Дзюба – хороший нападающий, он и многие другие россияне могли бы достойно играть в Испании

Вратарь сборной Коста-Рики и мадридского «Реала» Кейлор Навас сообщил, что в товарищеском матче против сборной России ему приглянулась игра нападающего Артема Дзюбы.

«Сборная России показала достойный уровень игры. Если же выделять кого-то одного, то это 22-й номер (Артем Дзюба) — он забил мне два гола. Хороший нападающий. Он, да и многие другие российские игроки вполне могли бы выступать в Ла Лиге на достойном уровне. В Испании они бы точно не затерялись», - приводят слова Наваса «Известия».

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе сборной России дублем отметился Артем Дзюба, а еще один мяч забил Александр Самедов.