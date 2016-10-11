Кейлор Навас: Дзюба – хороший нападающий, он и многие другие россияне могли бы достойно играть в Испании
Вратарь
сборной Коста-Рики и мадридского «Реала» Кейлор Навас сообщил, что в
товарищеском матче против сборной России ему приглянулась игра нападающего
Артема Дзюбы.
«Сборная
России показала достойный уровень игры. Если же выделять кого-то одного, то это
22-й номер (Артем Дзюба) — он забил мне два гола. Хороший нападающий. Он, да и
многие другие российские игроки вполне могли бы выступать в Ла Лиге на
достойном уровне. В Испании они бы точно не затерялись», - приводят слова
Наваса «Известия».
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе сборной России дублем отметился Артем Дзюба, а еще один мяч забил Александр Самедов.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция