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Шарапова приняла участие в благотворительном турнире

Елена Корсунская
Источник:  Официальный сайт Марии ШараповойКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, приняла участие в благотворительном турнире в Лас-Вегасе.

В первом матче в паре с 16-летней американкой Тэйлор Джонсон Шарапова проиграла дуэту Мартина Навратилова/Лизель Хубер - 2:5. Во втором матче Шарапова и Джон Макинирой победили пару Мартина Навратилова/Энди Роддик - 5:3.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 93-е.  

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