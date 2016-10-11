Федерер подтвердил свое участие в Открытом чемпионате Австралии в 2017 году

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии в 2017 году.

Спортсмен пропустил Олимпийские игры и ряд других турниров из-за реабилитации после операции на колене.

- Я не могу дождаться, чтобы вернуться в Австралию. Я очень много работал, чтобы вернуться сильным и здоровым. Сначала я выступлю на Кубке Хопмана, а затем отправлюсь на Открытый чемпионат Австралии, - цитирует Федерера Herald Sun.

Кроме швейцарца свое участие в турнире подтвердили серб Новак Джокович, американка Серена Уильямс и немка Анжелика Кербер.

Открытый чемпионат Австралии состоится в январе 2017 года.