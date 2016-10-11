Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Промес получил травму голеностопа

Елена Корсунская
Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес получил травму голеностопа в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Франции (0:1).

Футболист получил повреждение на 16-й минуте первого тайма, после чего был заменен на нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. О сроках восстановления Промеса не сообщается. 

В итоге голандцы проиграли французам с минимальным счетом - 0:1. После этого матча сборная Франции с семью очками занимает второе место группы А, а голландцы, имея на три очка меньше, расположились строчкой ниже.

В следующем матче подопечные Данни Блинда 13 ноября сыграют на выезде со сборной Люксембурга, а французы в этот же день примут шведов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Силкин: «Спартаку» в игре с «Ростовом» будет сложно прервать неудачную сериюБывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов».Андрей Ещенко: «Ростов» по сравнению с прошлым годом не стал слабееЗащитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями в преддверии матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом».Игорь Шалимов: Не надо прятаться за стильИгорь Шалимов: Не надо прятаться за стильГлавный тренер «Краснодара» рассказал специальному корреспонденту «Советского спорта» о футбольных стереотипах.Антуан Гризманн: Я рад за ПогбаНападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над голландцами в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 (1:0) порадовался за партнера Поля Погба.Франция победила Голландию. Промес получил травмуВ матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Франции с минимальным счетом обыграла команду Голландии.«Спартак» пожелал успехов Мовсисяну в новом клубеМосковский «Спартак» подтвердил переход Юрия Мовсисян в клуб MLS «Реал Солт-Лейк».Голландия - Франция. Промес покинул поле из-за травмыВ матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира Голландия - Франция полузащитник «Спартака» Куинси Промес получил травму и покинул поле.Голландия – Франция. ОнлайнСегодня в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу в России состоится матч между сборными Голландии и Франции.Андрей Тихонов: Я не готов возглавить «Спартак»Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признался, что не готов работать на этой должности в московском «Спартаке».«Реал Солт-Лейк» выкупил у «Спартака» права на МовсисянаКлуб MLS «Реал Солт-Лейк» объявил о подписании полноценного контракта с форвардом «Спартака» Юрой Мовсисяном.На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге увеличат количество рабочих до шести тысячНа стройке нового стадиона на Крестовском острове увеличат количество рабочих с четырех до шести тысяч человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по строительству города Санкт-Петербург.Владимир Крикунов: Стоа – это Борис Михайлов в миниатюре, только в защите играет очень слабоЭкс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о лучшем бомбардире «Спартака» Райане Стоа.Гаджи Гаджиев: В России судьи часто не свистят против богатых и влиятельных клубовГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал об особенностях работы судей в чемпионате России.ЦСКА ввел скидки на билеты для жителей близлежащих к арене улицЦСКА объявил о введении скидки на билеты на домашние матчи для жителей близлежащих к стадиону улиц.Сергей Овчинников: Слова Цуцулаева про собаку? У меня много других делТренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал высказывание в свой адрес, которое сделал тренер грозненского «Терека» Рамзан Цуцулаев.Ветераны «Спартака» провели матч памяти Федора ЧеренковаВетераны столичного «Спартака» провели в «Лужниках» матч памяти Федорова Черенкова.Мутко сравнил арену «Краснодара» с Большим театромМинистр спорта Виталий Мутко поделился впечатлением от новой арены «Краснодара», на которой в воскресенье сборная России проиграла Коста-Рике (3:4) в товарищеском матче.Николаев не назначит себя на «Спартак». Что говорит новый руководитель судейНиколаев не назначит себя на «Спартак». Что говорит новый руководитель судейАлексей Николаев, назначенный сегодня и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования вместо ушедшего в отставку.Мирча Луческу: Без Халка «Зенит» не зависит от одного игрокаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об адаптации своей команды к игре без Халка.Тренер вратарей «Терека» назвал собакой Сергея ОвчинниковаТренер вратарей грозненского «Терека» Рамзан Цуцулаев подверг критике старшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова за его слова о боях без правил с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Франция
Франциякалендарьстатистика
Голландия
Голландиякалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение