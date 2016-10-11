Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес получил травму голеностопа в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Франции (0:1).

Футболист получил повреждение на 16-й минуте первого тайма, после чего был заменен на нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. О сроках восстановления Промеса не сообщается.

В итоге голандцы проиграли французам с минимальным счетом - 0:1. После этого матча сборная Франции с семью очками занимает второе место группы А, а голландцы, имея на три очка меньше, расположились строчкой ниже.

В следующем матче подопечные Данни Блинда 13 ноября сыграют на выезде со сборной Люксембурга, а французы в этот же день примут шведов.