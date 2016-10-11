Андрей Ещенко: «Ростов» по сравнению с прошлым годом не стал слабее

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями в преддверии матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом».

- Полагаю, по сравнению с прошлым сезоном он ничуть не стал слабее. А только наоборот – более опытным и психологически крепким. Состав плюс-минус одинаковый уже долгое время, отличная сыгранность, сильный тренер. Это очень хорошая команда.

Футбол состоит из ошибок. Чем меньше их допускаешь, тем больше шансов на успех. Надеюсь, у нас получится выйти в сильнейшем составе – Комбаров вернулся в общую группу. А прибавить нужно еще и в реализации. И, конечно же, нужна частичка везения – без него никуда, - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Спартак» - Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.