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Виталий Мутко: Финансирование массового спорта в 2017 году может сократиться с 4 до 2,6 млрд рублей

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что финансирование массового спорта в России, согласно проекту бюджета на 2017 год, может сократиться с 4 до 2,6 млрд рублей.

- Я читал, что в 1,5-2 раза сокращается. Там может быть сокращение инвестиционных расходов. У нас заканчивается целый этап. В 2015 году закончилась федеральная целевая программа, закончился социальный проект строительства быстровозводимых физкультурных комплексов. Они все были в программе массовой физкультуры и спорта. Естественно, если мы 4 миллиарда инвестировали, сейчас будет 2,6 миллиарда, потому что программа закончилась. 

Нам до 2018 года надо как-то удержать эту ситуацию хотя бы в этих параметрах. Сложно идет бюджет, вы сами знаете. Приоритеты обозначены. За счет этого может казаться, что программа развития массовой физической культуры будет сокращаться. Но вопросы календаря, вопросы спортивных соревнований, продвижения комплекса ГТО - мы их будем сохранять на прежнем уровне и даже пытаться увеличить, - цитирует Мутко «Р-Спорт». 

Добавим. что заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта состоится сегодня. Оно будет приурочено форуму «Россия - спортивная держава». 

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