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Михаил Дегтярев: Уголовная ответственность за допинг будет принята Госдумой в осеннюю сессию

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга, будут приняты во время осенней сессии Госдумы РФ. 

- Мы ожидаем, что в осеннюю сессию будут приняты законы. Нужно вводить уголовную ответственность и, конечно, ужесточать законодательство. Это нужно делать в пакете с образовательными и идеологическими шагами. И специалистов готовить, и в массовое сознание внедрять нулевую терпимость к допингу, пусть даже где-то жертвуя результатами. И наказывать тех, кто не понимает. А как иначе? Они же бросают тень на всю нашу страну, - цитирует Дегтярева «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России по легкой и тяжелой атлетике (кроме прыгуньи Дарьи Клишиной) не была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной такого решения стал доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором Россия обвинялась в создании государственной системы поддержки допинга на Играх 2014 года в Сочи. Впоследствии доклад Макларена стал основанием для недопуска россиян на Паралимпийские игры-2016.

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