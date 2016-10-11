Сергей Силкин: «Спартаку» в игре с «Ростовом» будет сложно прервать неудачную серию

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов».

- Любопытно, как «Спартак» выйдет из той ситуации, в которую он попал после серии из трех поражений подряд. Будет очень сложно. «Ростов» - крайне неприятный соперник. С ним в открытый футбол не поиграешь. Все футболисты прекрасно понимают: выходя на поле против команды Курбана Бердыева, нужно свести ошибки к минимуму. Цена их высока, каждая может стать роковой. «Ростов» в прошлом туре победил ЦСКА, ни в чем не уступив чемпиону по игре.

Кто сильнее по подбору футболистов - «Спартак» или «Ростов»? Важнее не то, как укомплектована команда, а насколько она сыграна. Вот на это надо смотреть. Ростовчане сыграны хорошо, - цитирует Силкина «Спорт день за днем».

Напомним, что матч «Спартак» - Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.

