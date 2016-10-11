Евгений Трефилов: Олимпийские чемпионки не показывают своего уровня

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов подвел итоги выступления на турнире «Золотая лига».

Российские гандболистки в Дании заняли четвертое место и замкнули турнирную таблицу.

- Я ругаюсь, что олимпийские чемпионки не показывают своего уровня. Но вы и все, кто переживает за нашу сборную, должны понимать, что после Олимпиады они полностью выхолощены, в глазах пустота, поэтому они сейчас не могут показать свой уровень. Обычно, вы знаете, я ругаюсь, но и у меня уже сил ругаться нет (смеется). Надо было дать олимпийским чемпионкам отдохнуть? Я с трудом набираю 28 человек на сбор, если выпускать на площадку только игроков 1996 года рождения, то мы будем проигрывать, потому что на этом уровне они еще пока не готовы.

Результат всегда важен, когда у вас есть готовая команда. На сегодняшний день идет перестройка сборной, мы ищем новых игроков, на которых будем опираться и работать в будущем. На турнире в Дании шел просмотр гандболисток, у каждой было игровое время, чтобы показать свои возможности. Полностью отработала вратарская бригада, то же самое касается полусредних, линейных игроков. Не сомневайтесь, результат важен, но нам надо смотреть вперед. Даже если мы оставим опытных игроков, все равно вряд ли они будут выступать на следующей Олимпиаде, поэтому на следующий турнир, который будет в Норвегии, вновь вызов получат молодые гандболистки, чтобы мы могли их наиграть, обкатать в матчах с серьезными соперниками. В связи с многочисленными чествованиями олимпийской победы у нас не было полноценной подготовки к турниру, тренировались лишь раз в день, учитывая это, мы провалили игру с Данией, слабовато сыграли с Норвегией, но уже с Францией уступили совсем немного, то есть, мы двигались поступательно, - цитирует Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, что сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.