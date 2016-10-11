Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Тяньцзине
Россиянка Елена Веснина проиграла в первом круге теннисного турнира в Тяньцзине (Китай).
Веснина на старте турнира уступила американке Шелби Роджерс со счетом 5:7, 6:4 6:7 (4:7). Теннисистки провели на корте 2,5 часа.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Веснина (Россия) - Шелби Роджерс (США) - 5:7, 6:4 6:7 (4:7)
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