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Евгений Тимкин: С «Автомобилистом» сыграли дружно, все пластались

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Форвард магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:0).

– Я считаю, что мы замечательно сыграли, всей командой, дружно, все пластались! – приводит слова Тимкина официальный сайт «Магнитки». – Отличная игра!

– Что говорили тренеры перед матчем?
– Ну «Автомобилист» для нас уже принципиальный соперник. Главное, чтобы играли в свою игру, выводить игру из нашей зоны, лезть на ворота и забивать. Готовились играть на победу.

Напомним, «Металлург» забросил по две шайбы в каждом из периодов. Пятый и шестой голы на счету Александра Семина, а до этого забивали Крис Ли, Сергей Мозякин, Оскар Осала и Евгений Тимкин.

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