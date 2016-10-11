Евгений Тимкин: С «Автомобилистом» сыграли дружно, все пластались

Форвард магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:0).

– Я считаю, что мы замечательно сыграли, всей командой, дружно, все пластались! – приводит слова Тимкина официальный сайт «Магнитки». – Отличная игра!

– Что говорили тренеры перед матчем?

– Ну «Автомобилист» для нас уже принципиальный соперник. Главное, чтобы играли в свою игру, выводить игру из нашей зоны, лезть на ворота и забивать. Готовились играть на победу.

Напомним, «Металлург» забросил по две шайбы в каждом из периодов. Пятый и шестой голы на счету Александра Семина, а до этого забивали Крис Ли, Сергей Мозякин, Оскар Осала и Евгений Тимкин.