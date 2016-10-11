Уэйн Руни: Понимаю и уважаю решение тренера оставить меня в запасе на матч со Словенией

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал новость о том, что он начнет матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении на скамейке запасных.

- Я понимаю и уважаю решение тренера. Я буду поддерживать команду и буду готов выйти на поле в любой момент, если это понадобится. Играть за сборную - это огромная радость и гордость, неважно с первых минут ты выходишь или на замену. Конечно, я хочу выйти на поле. Но мая роль как капитана все равно не изменится, - цитирует Руни Goal.

Напомним, что матч Словения - Англия состоится 11 октября в Любляне. Вчера в СМИ появилась новость, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в стартовый состав на матч с командой Словении капитана команды Уэйна Руни.