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Уэйн Руни: Понимаю и уважаю решение тренера оставить меня в запасе на матч со Словенией

Елена Корсунская
Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал новость о том, что он начнет матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении на скамейке запасных. 

- Я понимаю и уважаю решение тренера. Я буду поддерживать команду и буду готов выйти на поле в любой момент, если это понадобится. Играть за сборную - это огромная радость и гордость, неважно с первых минут ты выходишь или на замену. Конечно, я хочу выйти на поле. Но мая роль как капитана все равно не изменится, - цитирует Руни Goal.

Напомним, что матч Словения - Англия состоится 11 октября в Любляне. Вчера в СМИ появилась новость, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в стартовый состав на матч с командой Словении капитана команды Уэйна Руни.

Матч

Словения - Англия

Место и дата

11 октября 21:45, , Текстовая трансляция

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