Кучеров близок к подписанию контракта с «Тампой»
Форвард Никита
Кучеров может сыграть в первом матче «Тампы-Бэй» в нынешнем сезоне, сообщают Tampa Bay Times.
23-летний российский нападающий близок к подписанию нового контракта с «молниями». По данным издания, в понедельник Кучеров вылетел в США, а сегодня стороны должны оформить соглашение.
Ожидается, что контракт будет краткосрочным. Подписать Кучерова на несколько лет «Тампе-Бэй» мешает потолок зарплат.
Напомним, в прошлом сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром команды, набрав 66 (30+36) очков.
По окончании сезона клуб сделал форварда квалификационное предложение, после чего Кучеров стал ограниченно свободным агентом.
Добавим, что «Тампа-Бэй» откроет сезон в четверг матчем с «Детройтом».
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