Кучеров близок к подписанию контракта с «Тампой»

Форвард Никита Кучеров может сыграть в первом матче «Тампы-Бэй» в нынешнем сезоне, сообщают Tampa Bay Times.

23-летний российский нападающий близок к подписанию нового контракта с «молниями». По данным издания, в понедельник Кучеров вылетел в США, а сегодня стороны должны оформить соглашение.

Ожидается, что контракт будет краткосрочным. Подписать Кучерова на несколько лет «Тампе-Бэй» мешает потолок зарплат.

Напомним, в прошлом сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром команды, набрав 66 (30+36) очков.

По окончании сезона клуб сделал форварда квалификационное предложение, после чего Кучеров стал ограниченно свободным агентом.

Добавим, что «Тампа-Бэй» откроет сезон в четверг матчем с «Детройтом».