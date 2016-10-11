«ПСЖ» готов заплатить за Неймара 222 млн евро

Французский «ПСЖ» готов предложить нападающему «Барселоны» Неймару выгодный контракт.

По информации Goal.com, в новом соглашении бразильского форварда есть такой пункт, по которому клуб, претендующий на Неймара, обязан заплатить каталонцам компенсацию в размере 222 миллионов евро. «ПСЖ» готов отдать нужную сумму за футболиста.

Ранее французский клуб предлагал за Неймара 193 миллиона евро, но «Барселону» сумма не устроила, поэтому летом трансфер так и не совершился.

Новый контракт бразильца с испанцами подписан до 2021 года. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за «Барселону» в Примере пять матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.