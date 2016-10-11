Источник в «Спартаке»: Каррера может покинуть клуб зимой

«Спартак» может сменить главного тренера во время зимнего перерыва, сообщает Life.ru.

По данным издания, руководство «Спартака» активно ищет варианты замены Карреры на российского тренера.

«Трансферные планы «Спартака» никак не связаны с фигурой Карреры. А сам Каррера, условия контракта которого с красно-белыми так и не были оглашены, пользуется минимальным кредитом доверия – на позиции главного тренера команды Федун по-прежнему предпочитает видеть российского специалиста», – сообщает источник в клубе.

Еще одним подтверждением того, что «Спартак» не связывает с Каррерой долгосрочных планов, является то, что за полтора месяца у итальянца так и не появился полноценный тренерский штаб. Ему по-прежнему помогают только Роман Пилипчук и Джанлука Риомми.

Напомним, после девяти туров премьер-лиги «Спартак» занимает первое место. При этом последние три матча красно-белые проиграли.

В десятом туре 15 октября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».