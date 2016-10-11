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Источник в «Спартаке»: Каррера может покинуть клуб зимой

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Life.ruКомментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: Sovsport.ru

«Спартак» может сменить главного тренера во время зимнего перерыва, сообщает Life.ru.

По данным издания, руководство «Спартака» активно ищет варианты замены Карреры на российского тренера.

«Трансферные планы «Спартака» никак не связаны с фигурой Карреры. А сам Каррера, условия контракта которого с красно-белыми так и не были оглашены, пользуется минимальным кредитом доверия – на позиции главного тренера команды Федун по-прежнему предпочитает видеть российского специалиста», – сообщает источник в клубе.

Еще одним подтверждением того, что «Спартак» не связывает с Каррерой долгосрочных планов, является то, что за полтора месяца у итальянца так и не появился полноценный тренерский штаб. Ему по-прежнему помогают только Роман Пилипчук и Джанлука Риомми.

Напомним, после девяти туров премьер-лиги «Спартак» занимает первое место. При этом последние три матча красно-белые проиграли.

В десятом туре 15 октября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».

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