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Макгрегор приговорен к 50 часам общественных работ

Елена Корсунская
Источник:  MirrorКомментарии

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Конор Макгрегор приговорен к 50 часам общественных работ и оштрафован на 150 тысяч долларов за поведение на пресс-конференции перед реваншем с Нейтом Диасом.

Ирландец запустил пластиковую бутылку в Диаса в ответ на его оскорбления. Позже Макгрегор извинился за свое поведения, сказав, что поступил так на эмоциях. 

Напомним, что в августе Макгрегор провел бой-реванш с Диасом. Боец из Ирландии одержал победу по очкам раздельным решением судей.   

Макгрегор за свою профессиональную карьеру провел 23 поединка, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения. 12 ноября Макгрегор проведет поединок с чемпионом UFC в легком весе Эдди Альваресом. 

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