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Пхенчхан успеет подготовиться к этапу Кубка мира

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Организаторы Кубка мира в Пхенчхане успеют подготовить биатлонный стадион в срок, сообщили в оргкомитете «Пхенчхан-2018».

«Места проведения соревнований еще готовятся, в том числе по биатлону, но все они смогут принять спортивные события в соответствии с графиком. У нас есть множество экспертов, которые советуют нам, как сделать тот или иной объект лучше и удобнее для спортсменов.

Две недели назад мы объявили о продаже билетов на два спортивных события, которые привлекут наибольшее внимание – это соревнования по шорт-треку и фигурному катанию», – сообщили ТАСС в оргкомитете.

Напомним, в нынешнем сезоне столица Игр 2018 года будет принимать предолимпийские этапы Кубка мира.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Пхенчхане с 27 февраля по 5 марта.

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