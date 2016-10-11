Елена Исинбаева: Нужно ввести понятие «ветеран спорта», мы тоже отдали часть жизни, защищая честь страны

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выступила с предложением ввести понятие «ветеран спорта».

– Наступает момент, когда понимаешь, что спорту – нет. Слава богу, если у тебя появилась семья уже. Выходишь в большую жизнь и думаешь: как жить дальше? Жизнь начинается совсем другая. Спорт это та же война, только без оружия, мы на спортивных площадках защищаем честь страны. Есть ветераны Великой Отечественной войны, например. Вот нужно ввести понятие «ветеран спорта», знаки тоже давать, потому что мы тоже отдали часть жизни, защищая честь страны. Многие ведь остаются невостребованными», – сказала Исинбаева на проходящем в Доброграде форуме «Россия – спортивная держава».

Напомним, Елена Исинбаева объявила, что будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Добавим, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК. Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря.