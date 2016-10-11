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Промес пройдет медобследование в среду

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче за сборную Голландии, пройдет медицинское обследование в среду.

«По словам медицинского штаба, у него поврежден голеностоп. Вечером он прилетает в Москву и завтра утром пройдет медицинское обследование», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Напомним, в понедельник в Амстердаме Голландия проиграла Франции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира. 24-летний полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе «оранжевых», но из-за повреждения был заменен уже на 16-й минуте.

В субботу в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».

Матч

Голландия - Франция - 0:1 (0:1)

Голы

Погба 31 (0:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен

Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)

Предупреждения:

Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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