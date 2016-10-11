Промес пройдет медобследование в среду
Полузащитник «Спартака»
Квинси Промес, получивший травму в матче за сборную Голландии, пройдет
медицинское обследование в среду.
«По словам медицинского штаба, у него поврежден голеностоп. Вечером он прилетает в Москву и завтра утром пройдет медицинское обследование», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.
Напомним, в понедельник в Амстердаме Голландия проиграла Франции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира. 24-летний полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе «оранжевых», но из-за повреждения был заменен уже на 16-й минуте.
В субботу в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».
Матч
Голландия - Франция - 0:1 (0:1)
Голы
Погба 31 (0:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен
Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)
Предупреждения:
Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция