Промес пройдет медобследование в среду

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче за сборную Голландии, пройдет медицинское обследование в среду.

«По словам медицинского штаба, у него поврежден голеностоп. Вечером он прилетает в Москву и завтра утром пройдет медицинское обследование», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Напомним, в понедельник в Амстердаме Голландия проиграла Франции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира. 24-летний полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе «оранжевых», но из-за повреждения был заменен уже на 16-й минуте.

В субботу в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».