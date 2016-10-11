Благотворительный турнир с участием Шараповой собрал более 600 тысяч долларов

Благотворительный теннисный турнир в Лас-Вегасе, в котором принимала участие россиянка Мария Шарапова, собрал более 600 тысяч долларов в фонд борьбы со СПИДом, сообщает официальный сайт турнира.

Около 150 тысяч долларов было собрано в ходе аукциона с участием теннисистов. Организатором мероприятия выступил британский певец Элтон Джон. Все заработанные деньги пойдут на лечение больных СПИДом и борьбу с этим страшным заболеванием.

Россиянка Мария Шарапова впервые за девять месяцев приняла участие в теннисном турнире после дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.