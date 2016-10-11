Михаил Сергачев: За 18 минут я должен показать себя во всей красе

Российский защитник «Монреаля» Михаил Сергачев рассказал о предоставленной руководством клуба возможности закрепиться в составе «Канадиенс».

- Тренерский штаб вызвал меня к себе, стали говорить о моих ошибках. Я уже подумал, что все, отправляют. Начал волноваться. Но они сказали: «Начнешь сезон с нами, будем смотреть, как ты играешь и сколько времени на льду готов провести».

Руководство «Монреаля» дало мне срок - девять игр. Должен показать, что я готов играть. По времени - от 13 до 18 минут. Главное не получать ненужных удалений. За эти 18 минут я должен показать себя во всей красе, - цитирует Сергачева «Матч ТВ».

Напомним, что Сергачев был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте 2016 года под общим девятым номером.

В сезоне 2015/2016 защитник выступал за клуб ОХЛ «Уинзор Спитфайрз», набрав 57 (17 + 40) очков в 67 встречах.