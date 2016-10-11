Рифат Жемалетдинов: Фразу про машину Котов изменил и выдернул из контекста

Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов - о словах экс-спортивного директора «Локомотива» Кирилла Котова.

- За полгода вы проделали путь от дубля до надежды взрослого «Локомотива». Голова не закружилась?

- Нет. А почему она должна была закружиться? Родители меня воспитывали так, что если чего-то достиг, останавливаться нельзя. Поэтому, попав в основу, старался играть, как раньше, - говорит Жемалетдинов.

- Сейчас на вас навесили ярлык молодого игрока, погнавшегося за деньгами. Тот же Котов рассказывал, что вы, мол, подходили и жаловались: «У меня даже машины нет».

- Эта фраза изменена и выдернута из контекста. Разговор был, что у меня только папа работает, сестра поступает в университет, что в будущем мне нужна квартира, машина. Котов же из всего разговора выдернул только эту фразу про машину. Но акцент был не на ней, а на том, что мне пора задумываться о будущем, о том, как помогать своим близким.

- Сейчас у вас есть машина?

- Нет.

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