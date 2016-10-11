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Елена Исинбаева обнародует программу реформ после 9 ноября

Константин Клещев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева обнародует свою программу реформ российской легкой атлетики после 9 ноября, когда состоится официальное выдвижение ее кандидатуры на пост президента ВФЛА.

– Предстоит большая работа, нам многое надо изменить в нашем виде спорта, иначе российская легкая атлетика еще не скоро вернется на мировую арену, – заявила Исинбаева на проходящем в Доброграде форуме «Россия – спортивная держава».

Напомним, Елена Исинбаева объявила, что будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Добавим, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК. Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря.

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