Виталий Лысцов: В «Бенфике» сказали, вторая команда – не мой уровень
Защитник молодежной сборной России и португальской «Тонделы» Виталий Лысцов рассказал об аренде из «Бенфики» Б.
– Почему пошли в «Тонделу», а не остались в «Бенфике» Б?
– Я поговорил с руководством «Бенфики», те сказали, что вторая команда – уже не мой уровень, пора делать шаг вперед. Решили, что мне подойдет «Тондела», так как с этим клубом у «Бенфики» хорошие связи, руководство дружно с главным тренером. Плюс там не самый высокий уровень, думали, я больше практики получу.
– Но на самом деле пока практики нет. Почему?
– Я понять не могу. Сейчас посмотрим, как дальше будет.
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