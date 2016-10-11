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«Питтсбург» представил чемпионские перстни

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК «Питтсбург Пингвинз»Комментарии

Игроки «Питтсбурга» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли.

Перстни выполнены в бело-золотом цвете с желто-золотой подписью «STANLEY CUP CHAMPION».

На левой стороне перстня изображены название клуба, фамилия и номер игрока. На правой – 2016 (год завоевания трофея) и четыре Кубка Стэнли, что символизирует четвертое чемпионство клуба.

Напомним, ранее «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 1991, 1992 и 2009 годах.

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