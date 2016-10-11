«Питтсбург» представил чемпионские перстни
Игроки «Питтсбурга»
получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли.
Перстни выполнены в бело-золотом цвете с желто-золотой подписью «STANLEY CUP CHAMPION».
На левой стороне перстня изображены название клуба, фамилия и номер игрока. На правой – 2016 (год завоевания трофея) и четыре Кубка Стэнли, что символизирует четвертое чемпионство клуба.
Напомним, ранее «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 1991, 1992 и 2009 годах.
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