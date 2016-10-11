Сборная России весной 2017 года проведет товарищеский матч в Сочи

Сборная России в марте и мае 2017 года проведет товарищеские матчи на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом стало известно на заседании под председательством вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды.

– Тестовые матчи на стадионе «Фишт» пройдут в марте и мае 2017 года, уже определено, что играть будет сборная России с одной из сильнейших команд Европы. И уже 19 июня следующего года состоится первая из четырех игр Кубка Конфедераций, – сообщил вице-губернатор. – До жеребьевки игр Кубка осталось чуть больше месяца, она пройдет в Казани уже 26 ноября.

Стадион должен быть сдан к концу ноября. Итоговый визит ФИФА по проверке готовности стадиона к проведению Кубка Конфедераций состоится в феврале. В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы по устройству северной и южной трибун, установлен один основной видеоэкран, осуществляется монтаж второго. Всего на объекте задействовано свыше 500 человек и 30 единиц техники.