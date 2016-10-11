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Андрей Пятницкий: «Спартаке» никто не сможет заменить Промеса

Андрей Ефимов
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал травму нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, полученную им за сборную Нидерландов в домашней игре с командой Франции (0:1).

- Если Промес из-за травмы не сможет принять участие в игре с «Ростовом», то это будет самая серьезная потеря для «Спартака», которую только можно было придумать. Если бы вчера Промес остался на поле, возможно голландцы не проиграли бы французам. Квинси может создать момент из ничего.

Думаю, в «Спартаке» никто не сможет заменить Промеса, даже если Массимо Каррера поменяет схему, - рассказал Пятницкий «Матч ТВ».

Напомним, что 24-летний полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе сборной Голландия, но из-за повреждения был заменен уже на 16-й минуте.

Сегодня вечером полузащитник прилетает в Москву, а в среду пройдет медицинское обследование. По словам медицинского штаба, у Промеса поврежден голеностоп.

В субботу в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».

Матч

Голландия - Франция - 0:1 (0:1)

Голы

Погба 31 (0:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен

Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)

Предупреждения:

Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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