Виталий Лысцов: Было бы приятно, если бы позвонили из «Локомотива»

Защитник молодежной сборной России и португальской «Тонделы» Виталий Лысцов заявил, что не рассматривает варианты возвращения в Россию.

– Не возникали мысли вернуться в Россию?

– Мне хочется закрепиться и сделать имя в Португалии. Может, куда-то в другую европейскую страну уехать. Моя мечта – Англия. Процитирую Стаса Крицюка: «Я не задумывался о России, пока клуб не сделал предложение». Вот и я так же. Не задумываюсь о возвращении, пока нет предложения, не рассматриваю Россию вообще.

– Из «Локо» не звонили? Новое руководство говорит, хочет делать ставку на воспитанников.

– Нет, я даже и не знаю, кто там сейчас работает. Но было бы приятно, если бы просто позвонили.

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