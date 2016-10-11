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«Ювентус» готов зимой приобрести Витселя за 6 млн евро

Елена Корсунская
Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

«Ювентус» готов заплатить за полузащитника «Зенита» и сборной Бельгии Акселя Витселя 6 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, если питерский клуб откажется продавать футболиста зимой за эту сумму, то тогда «Ювентус» дождется окончание контракта Витселя с «Зенитом». Летом 27-летний бельгиец станет свободным агентом. «Ювентус» планирует подписать с Витселем пятилетний контракт, его зарплата составит 4,5 млн евро. 

Напомним, что летом «Ювентус» уже предпринимал попытку заполучить Витселя, но клуб не успел договориться с «Зенитом» до закрытия трансферного окна. Как заявил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов, сине-бело-голубые не стали продавать футболиста в «Ювентус» в летнее трансферное окно из-за отсутствия замены. 

За петербургский клуб полузащитник выступает с сентября 2012 года. В сезоне-2016/2017 футболист провел девять матчей в чемпионате России и забил один гол.  

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