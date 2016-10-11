Корян забил два гола в матче молодежного первенства Голландии

Российский полузащитник «Витесса» Аршак Корян сделал дубль в матче против «Спарты» из Роттердама в рамках молодежного первенства Голландии.

Встреча 9-го тура завершилась со счетом 4:3 в пользу «Витесса». 21-летний россиянин отыграл весь матч, забив голы на 39-й и 75-й минутах.

После девяти туров «Витесс» с 13-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице.

В активе игрока молодежной сборной России 6 голов и 5 голевых передач в семи матчах.

Напомним, что в начале сезона Корян дебютировал в составе главной команды «Витесса» в чемпионате Голландии, а также забил гол в матче 1/32 финала Кубка Голландии против «Де Дейка».

Бывший футболист «Локомотива» перешел в «Витесс» в январе 2015 года, подписав первый контракт на полгода. Корян не сыграл ни одного матча за основу, но стал чемпионом в составе молодежной команды, забив один гол и сделав две голевые передачи в восьми матчах. В мае 2015 года он продлил контракт на один сезон, в котором забил шесть голов и сделал восемь голевых передач в молодежном первенстве. В прошедшем сезоне «молодежка» «Витесса» стала второй. Летом 2016 года Корян подписал новый контракт с голландским клубом.