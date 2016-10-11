Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Корян забил два гола в матче молодежного первенства Голландии

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский полузащитник «Витесса» Аршак Корян сделал дубль в матче против «Спарты» из Роттердама в рамках молодежного первенства Голландии. 

Встреча 9-го тура завершилась со счетом 4:3 в пользу «Витесса». 21-летний россиянин отыграл весь матч, забив голы на 39-й и 75-й минутах.

После девяти туров «Витесс» с 13-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице. 

В активе игрока молодежной сборной России 6 голов и 5 голевых передач в семи матчах.

Напомним, что в начале сезона Корян дебютировал в составе главной команды «Витесса» в чемпионате Голландии, а также забил гол в матче 1/32 финала Кубка Голландии против «Де Дейка».

Бывший футболист «Локомотива» перешел в «Витесс» в январе 2015 года, подписав первый контракт на полгода. Корян не сыграл ни одного матча за основу, но стал чемпионом в составе молодежной команды, забив один гол и сделав две голевые передачи в восьми матчах. В мае 2015 года он продлил контракт на один сезон, в котором забил шесть голов и сделал восемь голевых передач в молодежном первенстве. В прошедшем сезоне «молодежка» «Витесса» стала второй. Летом 2016 года Корян подписал новый контракт с голландским клубом. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молодежная сборная России вылетела в Германию без шести травмированных игроковМолодежная сборная России отправилась в Германию на матч отборочного турнира Евро-2017 (U21).Селихов, Караваев и Корян – в расширенном составе молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии.Украинский полузащитник Олейник перешел в «Дармштадт»Немецкий «Дармштадт» подписал контракт с украинским полузащитником Денисом Олейником. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Корян дебютировал за «Витесс» в чемпионате ГолландииВ первом туре его команда одержала выездную победу над «Виллем II» со счетом 4:1.«Витесс» уступил «Вест Бромвичу», Корян сыграл 60 минут«Витесс» уступил «Вест Бромвичу», Корян сыграл 60 минутГолландский «Витесс» Аршака Коряна уступил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 1:2. Игра проходила в рамках товарищеского турнира FOX Sports Cup, который проходит в Арнеме.Грасии нужен лимит «10+15». Что мы поняли из поражения «Рубина»Грасии нужен лимит «10+15». Что мы поняли из поражения «Рубина»«Рубин» проиграл голландскому «Витессу», а главный тренер казанского клуба Хавьер Грасия проверил в деле 22 футболиста.«Рубин» проиграл «Витессу» на сборе в СловенииФутболисты казанского «Рубина» на сборе в Словении проиграли голландскому «Витессу» со счетом 1:2.«Витесс» проиграл «Остенде», Корян отыграл второй тайм«Витесс» проиграл «Остенде», Корян отыграл второй таймГолландский «Витесс» Аршака Коряна уступил в контрольном матче бельгийскому «Остенде» со счетом 2:3.Корян дебютировал за основу «Витесса» в матче с «Шахтером»Корян дебютировал за основу «Витесса» в матче с «Шахтером»Российский нападающий «Витесса» Аршак Корян дебютировал за основной состав голландского клуба.«Рубин» проведет контрольные матчи с «Вест Хэмом», «Норвич Сити» и «Спартой»Стали известны соперники «Рубина» по товарищеским матчам на двух сборах в Австрии, сообщает официальный сайт казанского клуба.Технический директор «Витесса»: Корян получит шанс в первой командеТехнический директор «Витесса»: Корян получит шанс в первой командеТехнический директор «Витесса» Мо Аллах прокомментировал продление контракта с форвардом Аршаком Коряном, отметив прогресс 20-летнего российского игрока.Корян продлил контракт с «Витессом»Полузащитник «Витесса» Аршак Корян продлил действующий контракт. Новое соглашение будет действовать один год, сообщает официальный сайт клуба.Корян оформил дубль в матче с «Алмере Сити»Корян оформил дубль в матче с «Алмере Сити»Полузащитник молодежной команды «Витесса» Аршак Корян набрал четыре очка по системе «гол+пас» в матче 18-го тура молодежного первенства Голландии с «Алмере Сити» (6:3).Аршак Корян: В оставшихся матчах отборочного цикла нужно сыграть за странуНападающий молодежной сборной России Аршак Корян подвел итоги матча против Германии в рамках отбора на Евро-2017 (0:2).Корян, Караваев и Шейдаев вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2017Главный тренер молодежной сборной России (до 21 года) Николай Писарев огласил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2017 года против азербайджанцев (24 марта, Ростов-на-Дону) и немцев (29 марта, Ростов-на-Дону).Корян снова забил гол за молодежную команду «Витесса»Корян снова забил гол за молодежную команду «Витесса»Нападающий молодежной сборной России и «Витесса» Аршак Корян забил гол в матче 13-го тура молодежного первенства Голландии.Аршак Корян: Гол посвящаю своей женеНападающий «Витесса» Аршак Корян поделился впечатлениями от своего первого гола в нынешнем сезоне. В понедельник Корян отличился в выездном матче молодежного первенства Голландии с «Утрехтом» (3:0).Аршак Корян забил гол в матче молодежного первенства ГолландииНападающий молодежной сборной России и «Витесса» Аршак Корян забил гол в выездном матче молодежного первенства Голландии с «Утрехтом» (3:0).Молодежная сборная России выиграла Кубок СодружестваМолодежная сборная России выиграла Кубок СодружестваМолодежная сборная России стала победителем Кубка Содружества, обыграв в финале турнира Молдавию (4:2).«Вопросы по движению, тактике и реализации». Россия в шаге от финала Содружества«Вопросы по движению, тактике и реализации». Россия в шаге от финала СодружестваМолодежная сборная России вырвала вторую победу на Кубке Содружества. Рады такому результаты были таджики на трибунах, но не тренер Писарев.

Витесс
Витесскалендарьстатистика
Аршак Корян
Аршак Корянвсе новости

Cпецпредложение