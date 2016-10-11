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УЕФА одобрил запрос «Краснодара» о проведение матчей Лиги Европы на новом стадионе

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил «Краснодару» домашние матч Лиги Европы на новом стадионе клуба. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Пишем вам относительно вашего запроса о замене стадиона для оставшихся домашних матчей ФК «Краснодар» в Лиге Европы УЕФА 2016/17.
…Мы рады сообщить вам, что мы получили письменное согласие от всех клубов вашей группы (ФК «Шальке 04», ФК «Зальцбург» и ФК «Ницца»), которые подтвердили, что у них нет каких-либо возражений насчет замены места проведения матчей.
…настоящим мы подтверждаем, что УЕФА в виде исключения одобрила запрос ФК «Краснодар» провести все оставшиеся матчи группового этапа, а также все последующие матчи (если клуб квалифицируется в стадию турнира «с выбыванием») на стадионе ФК «Краснодар», - сообщается в тексте письма, которое футбольный клуб «Краснодар» получил из УЕФА.

Напомним, в ближайший домашний матч в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет 20 октября с «Шальке-04».

Отметим, открытие стадиона в Краснодаре прошло 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика (3:4).

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