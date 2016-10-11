УЕФА одобрил запрос «Краснодара» о проведение матчей Лиги Европы на новом стадионе
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил «Краснодару» домашние матч Лиги Европы на новом стадионе клуба. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Пишем вам относительно вашего запроса о замене стадиона для
оставшихся домашних матчей ФК «Краснодар» в Лиге Европы УЕФА 2016/17.
…Мы рады сообщить вам, что мы получили письменное согласие от всех клубов вашей группы (ФК «Шальке 04», ФК «Зальцбург» и ФК «Ницца»), которые подтвердили, что у них нет каких-либо возражений насчет замены места проведения матчей.
…настоящим мы подтверждаем, что УЕФА в виде исключения одобрила запрос ФК «Краснодар» провести все оставшиеся матчи группового этапа, а также все последующие матчи (если клуб квалифицируется в стадию турнира «с выбыванием») на стадионе ФК «Краснодар», - сообщается в тексте письма, которое футбольный клуб «Краснодар» получил из УЕФА.
Напомним, в ближайший домашний матч в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет 20 октября с «Шальке-04».
Отметим, открытие стадиона в Краснодаре прошло 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика (3:4).